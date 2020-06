Benjamín Vicuña reveló que la pasó mal durante la cuarentena: "Viví fases de angustia y..."

Al igual que varios famosos, Benjamín Vicuña contó como está viviendo este confinamiento por el brote de coronavirus en la Argentina.

El actor confesó que experimentó momentos de angustia y ansiedad, mientras que en otros se sintió más optimista y tranquilo.

"El encierro ha sido muy difícil. Han habido diferentes fases, de ansiedad y angustia, pero por momentos soy optimista, veo lo que está pasando en otros países que conozco y quiero, como Italia y España, y creo que esas familias que perdieron a alguien no se pueden ver como números, porque es tremendo el dolor que están viviendo”, indicó el actor en diálogo con un medio chileno.

“Eso es feroz. Pero creo que hay que entender que esto, de alguna manera, algún día se va a terminar y vendrán otras fases y la vida intenta, a pesar del dolor, reacomodarse y salir adelante. Es un poco lo que todos queremos. Y también dejar esta cosa súper difícil de vivir con el aislamiento, que es complicado porque uno extraña a su familia y a todo el mundo. Mis papás y mi hermano están allá (en Chile) y todos han estado bien de salud", remarcó.

Además, la pareja de la China Suárez agregó: “Yo tuve miedo. Todos sentimos miedo. Porque finalmente es una enfermedad que nos agarró desde la responsabilidad social de pensar en el otro más que en lo que te pueda pasar a tí… a tu viejo, a tu vieja, o a la gente que quieres”.

Sobre las actividades que intenta hacer durante la cuarentena, Vicuña detalló: “Estoy tratando de hacer deporte y estoy corriendo mucho porque es una disciplina que me ayuda y me sirve a la cabeza. En un momento, hace algunas semanas, cuando la pasé muy mal, dejé de pensar en los proyectos y me preocupé en el ahora, en pasar los días y las horas. Hoy estoy reactivando algunas cosas como un monólogo en el que estoy trabajando y la serie que se detuvo pero que ya arrancaron las videollamadas y las lecturas para ir masticando algo de vuelta al futuro”.

“Pero cada uno tienen sus momentos y sus días, así que también somos respetuosos con eso. Porque así como hay mañanas en que uno se siente menos temerario y casi que saldría a la calle, hay otros días en que uno puede sentir miedo y te puede atacar el pánico”, finalizó.

