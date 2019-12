Benjamín Vicuña leyó un textual de Pampita y está furioso con su ex

“Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos. Saqué mi ropa y nada más”, fue la frase que dijo Pampita al hablar de la separación con el actor chileno.

Parece que estas palabras pudo leerlas Vicuña quien se puso furioso con la madre de sus hijos.

En el ciclo de Ángel de Brito en CNN Radio, Pilar Smith aclaró: "A mí me dijeron que a Pampita le quedó una casa a su nombre valuada en un millón y medio de dólares".

"Yo creo que Pampita se refiere a que no le pidió a Vicuña un piso en Libertador”, se excusó el periodista en defensa de su compañera del Súper Bailando 2019.

