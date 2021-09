Benjamín Vicuña también enfrentó el rumor de romance con Luciana Salazar

El lunes, en la pista de La Academia 2021, Ángel de Brito le consultó a Luciana Salazar puntualmente por el rumor de romance con Benjamín Vicuña, luego de que coincidieran en un restaurante.

"¿Estás saliendo con algún actor que te vincularon este fin de semana?", le preguntó el jurado a la rubia.

"Yo salir, no", dijo Luciana. "Con Vicuña", agregó el jurado. "No, yo me fui sola el otro día", sentenció ella. "¿Lo conoces, lo saludaste?", insistió el periodista.

"No lo conocía, sí lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes", señaló Salazar. "¿Y con otro actor? ¿Con Mariano Martínez?", apuntó el jurado. "No", cerró Luciana entre risas.

En este contexto, Benjamín Vicuña también rompió el silencio luego de que se dispararan los rumores de romance con la modelo.

“Le escribimos a Benjamín Vicuña: ‘Hola Benjamín, buenas noches, cómo estás? Te quería preguntar por la información que trascendió sobre Luciana Salazar. ¿Se están conociendo? ¿Es verdad la información?’, le preguntan de nuestra producción”,sostuvo Ángel De Brito este martes en LAM.

Y leyó la respuesta del actor: “Y dice Benjamín Vicuña: ‘Me lo tomo con humor, pero es cualquiera. Sinceramente, no sé de dónde salen esas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos’. ‘Al menos se saludaron, o ni eso?’. ‘Sí, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento, buenas noches’”.