Benjamín Amadeo contó detalles de la única pelea que tuvo con Cris Morena

Benjamín Amadeo estuvo como invitado el miércoles a Los Mammones, América, y contó detalles de la única pelea que tuvo con Cris Morena en la época de Casi Ángeles.

“Estábamos grabando Casi Ángeles, la segunda temporada, y a veces, cuando terminaba la jornada laboral, que hace estrago, uno escucha lo que quiere escuchar. Entonces, cuando uno está en un set, hay una frase que es: ‘Benja, liberado’ que es que terminó tu día y te podes ir”, recordó el actor y cantante en charla con Jey Mammon.

Luego, se refirió el momento en el que un mal entendido derivó en una situación inesperada.

“En un momento, Claudia, que era nuestra compañera de producción, dijo ‘Benja, andá a cambiarte’, pero yo escuché que estaba liberado, una cosa así, y me fui al cine, cerca de la autopista, me compré unos pochoclos...”, siguió Amadeo.

Y contó: “Estaba con los pochoclos, me sonó el teléfono y era Claudia, la que me había ‘liberado’, que me dice: ‘Benja, ¿estás cambiado que entrás ahora?’, y le dije 'ya voy'. Corte y llegué 40 minutos tarde”.

Y luego dio detalles de ese encuentro con Cris Morena y el reproche -con justa razón- que recibió por su tardanza al llegar al estudio.

“Entré a los estudios de Pampa, sale Cris, que me dice: ‘¿Dónde te pensás que estás?’…le dije que estaba en el cine, no se la iba a caretear, no le iba a hacer un fondo de ojos”, comentó.