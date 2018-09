Benjamín Alfonso y los piropos de Karina Jelinek: "Me encantó cómo reaccionó cuando le dijeron que yo..."

Benjamín Alfonso en el Karina Jelinek, quien este jueves, en Los Ángeles de la mañana, piropeó al morocho. "¡Qué potrazo, por favor! ¿Tiene novia?", tiró Karina, quien desistió de su intento de conquista al enterarse que el participante del certamen conducido por Tinelli, está en pareja. La irrupción deen el Bailando llamó la atención de la bellísima, quien este jueves, en Los Ángeles de la mañana, piropeó al morocho., tiró Krina, quien desistió de su intento de conquista al enterarse que el participante del certamen conducido por Tinelli, está en pareja.





Este viernes, en diálogo con LAM, Alfonso se refirió a las declaraciones de Kari.

"Realmente, fue muy halagador. Es una mujer muy hermosa y no hay persona en Argentina que no la conozca. Me encantó cómo reaccionó cuando le dijeron que yo no estaba disponible", comentó.

"Con Flor Peña se puso de moda el poliamor. ¿No le plantearías a tu pareja que se te da esta chance con Jelinek?", le preguntó el cronista de LAM. "En el caso de plantearlo, no lo hablaría con vos", contestó Benja.

"Pero ya sabemos que Karina tiene chances en el caso de que vuelvas a estar soltero...", insistió el periodista.

¡Mirá lo que contestó Benjamín!

