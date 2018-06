Benjamín Alfonso estrena este sábado la obra musical "Rapunzel" junto a Florencia Otero. Será en el teatro Metro y dedicado sobre todo a un público de niños. estrena este sábado la obra musicaljunto a. Será en el teatroy dedicado sobre todo a un público de niños.





Mientras la pareja protagónica pone a punto los últimos detalles; el actor de ojos claros dialogó con PrimiciasYa.com y contó detalles de cómo será este cuento de princesa con aires modernos.





Gabriel Mesa. "Uno trata de que todos los que vengan acá, se diviertan. Tenemos un elenco talentosísimo y todos estamos poniendo lo mejor de cada uno para que esto salga espectacular", dijo. El actor manifestó que está tan entusiasmado con esta obra basada en el cuento de los hermanos Grimm y con libro de, dijo.





Y luego remarcó: "Los chicos tienen una organicidad muy linda, no te caretean nada. Si les gusta algo enseguida reaccionan y aplauden o se ríen. Por unas horas pasas a ser su héroe, eso realmente me encanta. Estoy re contento con que me hayan elegido".





Sobre qué fue lo que más le costó para componer su personaje, reveló: "El canto fue complicado y estoy con clases de canto a full, igual me encanta siempre ampliar el espectro y meterme en tierras desconocidas. Me entusiasma crecer en todos los planos, por más que a veces cueste. Siempre me gusta aprender cosas nuevas".





Por otro lado al ser consultado sobre qué proyectos tiene para el resto del año, contó: "Hay un par de propuestas para televisión, pero todavía no hay nada cerrado. Lo bueno es que hay trabajo".





¡Mirá la entrevista completa con Benjamín Alfonso!