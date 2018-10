Benjamín Alfonso irrumpió en la pista y apuró a Candela Ruggeri en vivo: "Te pedí disculpas siete veces"

Candela Ruggeri participaba en "Bailando", salió a la luz su incipiente romance con Hace dos años, cuandoparticipaba en "salió a la luz su incipiente romance con Benjamín Alfonso





Pero a él la exposición no le gustó y terminó por negar su relación con la modelo. La cosa terminó mal entre ellos.





Anoche, cuando la rubia estaba hablando en la pista sobre esa historia, Benjamín irrumpió en el estudio y la apuró en vivo.

"Si te molestó algo, yo te pido perdón de entrada te pedí disculpas siete veces en vivo, te llamé para hablar, yo acá no hablo de mi vida privada... Yo no expongo mi vida privada, si vos lo haces, está bien, pero yo no", le recriminó él.





Y Cande lo enfrentó: "Yo en ningún momento te expuse como me expusiste vos, yo nunca hablé de vos; acá pusieron, una vez, una foto en la que salíamos de un boliche juntos, yo traté de cuidarte siempre y nunca exponerte. Esta conversación la tendríamos que haber tenido hace dos años y no acá enfrente de todos".