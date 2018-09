Benjamín Alfonso habló sobre el inminente cruce con Cande Ruggeri en el Bailando

La relación entre el actor y la modelo no tuvo el mejor final y en pocos días podrían quedar cara a cara en ShowMatch.

Benjamín Alfonso se prepara para el Aquadance y este martes, dialogó con Los especialistas del show sobre su relación con Cande Ruggeri.

"Después del Aquadance viene la Salsa en trío y tengo una mala noticias: Cande Ruggeri va a compartir la pista con vos porque será la invitada de Natalie Weber", le informó Marcelo Polino.

"¿Por qué es una mala noticia? No tengo nada contra Cande Ruggeri, la quiero mucho, pasamos tiempos espectaculares. Hay mucho lleva y trae", aclaró el actor.

"Ella quedó envenenada porque no la reconocías", le recordó el conductor. "No estuvo muy agradable lo que hiciste. Ella dijo que vos nunca le explicaste que no querías nada serio, dijo que te portaste mal con ella y que eras poco caballero", le dijo Sol Pérez.

"Eso depende de ella y de mí. Me parece raro que esté diciendo ese tipo de cosas, pero por algo debe ser...", chicaneó él. Y agregó: "No me importa cruzarme a Cande, le tengo un cariño enorme y la pasamos genial. No fuimos novios".

"Aprovecho este espacio para pedirle perdón si sintió que la ofendí o la expuse. Mi intención nunca fue esa. Yo puedo decir que la pasamos genial y no la quería ilusionar con nada porque no estaba listo para un vínculo", concluyó.

