Benito Fernández y las dificultades que tuvo al hablar de su sexualidad: "Tardé un poco por..."

Benito Fernández se refirió sobre las dificultades que tuvo al blanquear su orientación con sus hijos y las recriminaciones que ellos le hicieron al contarles la verdad.

El diseñador de modas señaló que “lo asumí cuando lo tenía que asumir. Tal vez tardé un poco por mis hijos en blanquearlo, pero no por mí. Ellos lo que más me recriminaron fue que no se los había dicho antes. Se enojaron más por eso que por mi decisión”.

“La generación nuestra fue una generación de ocultamientos, se ocultaba una discapacidad en la familia, una inclinación, una idea política. Lo que me pasó con este tema es que era más un tema propio de no reconocimiento que el afuera. Una vez que yo me sentí seguro, ahí no tuve problema”, explicó, en una entrevista con Catalina Dlugi.

Por otro lado habló de la pandemia del coronavirus y reconoció que “hay tres personajes en la política que para mí están haciendo las cosas bien: el Presidente, Larreta y Santilli. Independientemente de que haya cosas alrededor, pero yo creo que en este momento hay políticos que hacen y hay otros que no hacen nada. Pero yo soy apolítico total”.

“De chico yo tuve la desgracia de que había una grieta en mi familia: por parte de mi madre eran todos radicales y por parte de mi padre eran todos peronistas”, contó Benito.

Por último, recordó el conflicto familiar: “Yo me perdí de ver abuelos por eso, entonces no me interesa la política desde ese lugar. Sí me interesa desde lo social, desde lo social he hecho cosas con todos los gobiernos y haría con el que me proponga, pero no desde lo político”.

