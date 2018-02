Benito Cerati: "Soy gay y soy feliz"

Benito Cerati suele compartir sus sentimientos y sensaciones en las redes sociales, pero esta vez, en el marco de la fuerte lucha por la igualdad de género que se está realizando a nivel mundial, el hijo del ex líder de Soda Stereo y la chilena Cecilia Amenábar fue por más habló de su propia orientación sexual.

"Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto @_Zerokill , dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz", relató el hijo de Gustavo Cerati en las redes sociales.

Y siguió: "No se preocupen. La heterosexualidad es solo una fase, están confundidos, ya se les pasará". Su cuenta de Twitter es @Vanity_Sexx. "Siempre he tenido alias (este Twitter existe desde 2012) pero no solo en Twitter sino en Instagram también, y no me ha interesado que se descubra mi identidad —quien se haya dado cuenta y/o me conozca sabrá. Si ahora pongo mi nombre es porque, justamente, es mi nombre y me siento ultra orgulloso", detalló Benito.

"Hasta un par de días pensaba distinto, pero hoy por hoy me parece nefasto el concepto de que una 'figura pública' sólo por eso tenga que dar un ejemplo. Me parece nefasto que a mí se me exija dar un ejemplo de cómo ser si, en principio, jamás me preguntaron si quería ser figura pública. Fuck off. Sigo nadando contra la mierda pero ahora en vez de bote tengo un puto crucero deluxe", dijo luego de la inmediata trascendencia de sus declaraciones.

