Benito Cerati reveló la reacción que tuvo su papá cuando le contó de su nominación a los premios Gardel

Benito Cerati estuvo invitado el miércoles a "Los Mammones", América, y recordó a su papá, Gustavo Cerati, quien falleció en septiembre de 2014, luego de estar internado cuatro años tras sufrir un ACV luego de un show en Caracas, Venezuela.

"Yo lo leí e hice un paralelo muy fuerte. Vos le llegaste a contar a tu papá que estabas nominado a los Gardel y que él tuvo como una reacción, fue exactamente la misma que tuvo mi papá cuando yo le conté que iba a tener este programa y estaba en terapia intensiva", le expresó Jey Mammon.

"Sí, nunca lo vi reaccionar tan fuerte, tan tembloroso. Cuando yo le hablaba reaccionaba. Pero en ese momento fue fuerte. Me imaginé como el guau, que bien. Esa energía", contestó Benito.

Y destacó sobre su padre: "No fue muy profesor, no me enseño música ni de la vida. Pero era una persona súper presente, hacía que uno fuese más libre en lo que se dedicaría".

"A Charly (García) lo conocí muy de chiquito y después de grande me empezó a vibrar mucho su música. Siempre lo vi como una persona muy sensible", comentó.

"Si el programa me gusta, me gusta ir a la tele", remarcó sobre sus pocas presencias en televisión.

