Benito Cerati: "Papá, lamento que tengas tantos seguidores que nunca entendieron..."

Días atrás, en el marco de la fuerte lucha por la igualdad de género que se está realizando a nivel mundial, Benito Cerati, hijo de Gustavo y la modelo chilena Cecilia Amenabar, se refirió al movimiento feminista y aprovechó para revelar su orientación sexual.

"Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto @_Zerokill , dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz", relató el hijo de Gustavo Cerati en las redes sociales.

Pero este viernes, el músico que generó revuelo en torno a sus declaraciones, volvió a comunicarse a través de las redes sociales, donde hablándole hipotéticamente a su padre, denunció haber sido víctima de varios comentarios homofóbicos desde que se refirió a su homosexualidad.

"La cantidad de comentarios homofóbicos que he recibido desde ayer no tiene precedente. No hinchemos las bolas con la falsa idea de que ya todos aceptamos todo porque es una mentira", arrancó a escribir Benito.

"Me voy a seguir mandando cagadas. Voy a seguir siendo humando. Voy a seguir haciendo la música que más me gusta hacer y defendiendo derechos. Seguiré apareciendo en la portada de un diario por alguna cosa desmedida que habré dicho", agregó.

Luego, le habló a su padre, Gustavo Cerati, fallecido en 2014: "Papá, lamento que tengas tantos seguidores que nunca entendieron a nuestra familia y que nunca entendieron el respeto y la apertura como lo entendiste vos. Si revivieras, como dicen varios, sería para cachetear a todos estos enfermos".

"Algunos ni siquiera entendieron tu apertura a nivel musical. Qué puedo esperar. Cada uno es, también", añadió.

Y siguió: "No estoy confesando nada. Quien soy lo expreso hace años, evolucionando, sí. Pero no estoy confesando nada. Ser como soy no es un pecado ni está mal. Basta de usar la palabra confesión con la sexualidad".

"Para algunos no basta la cantidad de entrevistas que hay para entender el amor por la vida y la diversidad que tuvo. Tuve la suerte de entender la homosexualidad de chico porque muchísimo de sus amigos eran homosexuales; entendía la humanidad con la belleza potencial que tiene", finalizó Benito Cerati. ¡Wow!

Embed La cantidad d comentario homófobo que he recibido desde ayer no tiene precedente. No hinchemos las bolas con la falsa idea de que ya todos aceptamos todo porque es una mentira. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 2 de febrero de 2018

Embed Papá . lamento que tengas tantos seguidores que nunca entendieron a nuestra familia y que nunca entendieron el respeto y la apertura como lo entendiste vos. Si revivieras, como dicen varios, sería para cachetear a todos estos enfermos. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 2 de febrero de 2018

Embed Algunos ni siquiera entendieron tu apertura a nivel musical. Que puedo esperar. Cada uno es, también. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 2 de febrero de 2018

Embed Para algunos no basta la cantidad de entrevistas que hay para entender el amor por la vida y la diversidad que tuvo. Tuve la suerte de entender la homosexualidad de chico xq muchisimos de sus amigos eran homosexuales ; entendía la humanidad con la belleza potencial que tiene. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 2 de febrero de 2018