Benito Cerati ironizó las declaraciones homofóbicas de Rolo Sartorio

Rolando "Rolo" Sartorio, volvió a generar una nueva polémica en torno a sus declaraciones. Esta vez, en un show que realizó en Córdoba con La Beriso, el cantante insultó a quienes lo critican y dirigió contundentes manifestaciones contra la homosexualidad, el veganismo y la política.

"Me había contado que se fue con una chica, cenando, boliche y después terminó en el departamento, entonces cuando se saca la ropa la chica tenía... (hace señas). Sí, ella le dijo '¡sorpresa!' y él le dijo '¿qué sorpresa?' Era un put... se la comía... Ja, ja, ja... era re puto, boludo, él no, el novio...", afirmó.

"Hoy está todo tan sensible... sí, todo lo que digo les cae como el orto a todo el mundo, la verdad que se vayan todos a lavar el culo y listo, ¿o no? No podés hablar de nada hoy...", agregó.

Luego, disparó contra los veganos: "¡Ahí hay un vegano! Bueno, retírese por favor, acá comemos asado y vino, papá, que no me rompan las pelotas... el pepino ya sabemos (se señala la cola)... a gusto y piacere de cada uno...".

En este marco, Benito Cerati-quien durante el último fin de semana fue noticia por pedirle a su público que vaya drogado a ver su show- utilizó Twitter para referirse, irónicamente, a los dichos de Sartorio. "Voy a hacer una banda de homofobicos que se llame la Benito".

Voy a hacer una banda de homofobicos que se llame la benito — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 22 de enero de 2019

