Benito Cerati contó cómo fue el último encuentro con su papá: "Fue súper simple y me dijo..."

Benito, el hijo de Gustavo Cerati, no suele hablar de la el hijo de, no suele hablar de la muerte de su padre, ocurrida en setiembre de 2014, pero esta vez rompió el silencio dando detalles de los últimos instantes de vida de su papá y cómo fue soportar su fallecimiento.





"PH, Podemos Hablar", Andy Kusnetzoff le preguntó al joven cómo había vivido la larga agonía del ex líder de Soda Stereo. "Hay dos partes. Una es la parte del padre, que digo cualquiera que haya perdido a sus padres sabrá cómo es el sentimiento, cómo cuesta y hay que superarlo. Todos lo vamos a vivir en algún momento y a mí me tocó temprano", arrancó Benito. Invitado al programale preguntó al joven cómo había vivido la larga agonía del ex líder dearrancó Benito.





"Pero por otra parte está la situación particular de que no es muy común, entonces es como que no había de dónde agarrarse, no se sabía qué pasaba, un día te decían una cosa, otro día otra. Y yo estaba en una época crucial de mi vida, entonces fueron como cuatro o cinco años de no crecer", reflexionó.





"Fue como un paréntesis, yo realmente si tengo que poner gráfica mi mente es un paréntesis hasta mis 16 años. Después una cosa así como de nada, como gris, y después a mis 21, 22 arrancar de nuevo", indicó.

benito cerati.jpg



"Cuando hay algo tan fuerte y tan inentendible es como que se te para hasta el crecimiento. Voy a decir algo que parece un chiste, pero a los 21 años, cuando ya falleció mi padre, me empezó a crecer pelo, empecé a tener como esa cosa de adolescente que no había tenido en su momento, o más de rebeldía, hasta el crecimiento físico estuvo como retardado", analizó.





"Es parte de la vida. Creo que sí, es raro decirlo, pero es positivo en cierto punto porque te hace comprender la vida, te hace comprender la muerte, te hace comprender un montón de cosas que digo 'bueno, menos mal que me tocaron de joven'. Jodieron, dolieron, pero en caso contrario no estaría acá, plantado como estoy, y realmente creo que todo lo que sucede alrededor de uno hace que uno sea quien es", comentó luego de que el conductor le preguntara si, en cierto punto, había sido un alivio para su familia.





Por último, contó cómo fue el último diálogo que tuvo con su padre antes de viajar a Venezuela, donde sufrió el ACV: "Él me dejó en la casa de mi mamá y me dijo 'no nos vamos a ver por un largo tiempo', y me quedé pensando por qué el énfasis en eso. Yo soy cero espiritual, sí tengo mi propia espiritualidad en cosas de energía de otro tipo. Con esto no estoy diciendo que vio lo que le iba a pasar, pero es como una buena despedida, un buen cierre".





"Entonces, cuando a mí me preguntan si quedó trunco o qué sé yo, yo siento que he cerrado bien con la gente que se ha ido, también yo perdí a mi abuela materna al año siguiente, y hubo como un momento de cierre final súper lindo. Entonces no tengo cosas pendientes", finalizó.