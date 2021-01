Belu Lucius sobre Santiago Vázquez: "Lo recuerdo todos los días de mi vida"

Belu Lucius siempre fue muy respetuosa a la hora de hablar poco y nada sobre Santiago Vázquez. Fue una de sus grandes amigas y compartió el fatídico viaje a República Dominicana donde Santi sufrió una muerte súbita.

Hace algunas semanas y debido a su boom mediático por formar parte de "Masterchef Celebrity", Belu fue sorprendida por Andy Kusnetzoff en "PH Podemos Hablar", cuando el conductor le recordó su amistad con Santiago y reveló que ella era una de las amigas que estaba con él de viaje en el momento de su muerte. A pesar de su visible incomodidad, Belu accedió a hablar por primera vez sobre el tema, y fundamentó su silencio hasta ese momento explicando que no consideraba que fuera ella quien tuviera que hablar sobre el tema.

Este sábado, en una entrevista concedida a Catalina Dlugi en su ciclo radial "Agarrate Catalina", la participante de "MasterChef Celebrity" volvió a referirse al tema, pero con los mismos reparos. "Yo nunca quise salir a hablar y sigo en la misma postura", comenzó excusándose. Y continuó: "Me parece que no me corresponde, sobre todo porque estamos hablando de una persona que ya no está. ¡Lamento tanto, tanto su pérdida! Lo recuerdo todos los días de mi vida".

"Cuando vos querés tanto a una persona nunca lo olvidás. Queda en tu corazón. Sentís que está con vos, completamente. Pero no es un tema que me interese abordar por motivos personales, no soy yo la que tiene que estar hablando. Lo voy a recordar como un gran, gran amigo", añadió.

Y detalló: "No es que lo veíamos mal, fue una partida muy repentina e inesperada y todos lo vivimos de la misma manera y sé que él ahora está en un lugar mejor".

