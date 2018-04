Belu Lucius: "Las ternas del Martín Fierro Digital carecen directamente de criterio"

La actriz e instagramerrealizó un fuerte descargo por las nominaciones a los premiosque se entregarán este lunes.

La influencer tiene 1 millón 200 mil seguidores en Instagram y está nominada en la categoría de "Mejor contenido humorístico" junto a Dani La Chepi, Darío Orsi, Sofi Morandi y Martín Garabal.

Sin embargo, a través de un video, aseguró que no irá a la entrega de premios: "No voy a ir a la premiación, no se entiende ni está claro el criterio de las ternas, ni siquiera se entienden las ternas. Lo que sí está claro es que esto no es televisión, es el mundo digital", señaló.





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, amplió: "Expresé mi disconformidad porque no son claras las ternas y carecen directamente de criterio. No tienen ni lógica ni sentido. Siento desilusión al ver que dejaron afuera a compañeros que nacieron en el mundo digital, compañeros que todos los días crean material, editan durante horas con sus recursos para esta plataforma. Compañero que gracias al mundo digital se animaron a escribir un libro y los jóvenes hoy en día pueden leerlos. Compañeros que avivaron el teatro para las nuevas generaciones".

Por último, remarcó: "Hay gente que hoy en día no entiende el mundo digital, pero creo que acá no pasa por no entender. Si las personas que eligen no están capacitadas, deberían asesorarse".