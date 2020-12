Belu Lucius hizo un descargo contra la edición de "Masterchef celebrity" donde se burla de Marengo: "Nunca me reí de Rocío"

La gala de eliminación de “MasterChef celebrity”, Tefele, fue muy fuerte para Rocío Marengo que tuvo una crisis de llanto y eso fue objeto de burla por parte de Belu Lucius.

Rocío estaba muy disgustada con el desafío en el que debió intercambiar mesas con sus compañeros y descubrió que todos había agarrado muy pocos elementos para trabajar. “Me daría pena irme, porque me voy con algo que no hubiera querido hacer”, dijo entre lágrimas a Santiago del Moro.

LEER TAMBIÉN: El accidente de Claudia Villafañe en "MasterChef Celebrity" por el que debió ser asistida: "Me quemé de verdad"

“Tienen un mercado lleno de cosas y agarraron tres porquerías. Qué van a cocinar. ¿En una eliminación van a cocinar con cuatro cosas ? Es un juego, pero bueno...”, sostuvo en el off.

Entonces, en medio del recorte de Rocío, la edición del ciclo sumó un testimonio de Belu Lucius burlándose de la situación. “Vieron que acá hay que llorar. Llora, llora, la llorona. Hay que llorar acá, les gusta llorar. ¿Con esto garpa? ¡Ja, ja!”, dijo.

Rápidamente comenzaron a criticarla en las redes, pero Belu aseguró que no se burlo de la rubia sino que fue una mala jugada del programa "No me gustó cómo quedó editado lo que dije sobre el llanto. Nunca me reí de Roció. Yo también lloré en el programa. Nada, quería aclararlo", escribió la influencer en sus redes.

LEER TAMBIÉN: La primera salida con compañeros de "Masterchef Celebrity" de Claudia Villafañe