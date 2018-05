Donato De Santis se mostró molesto ante el furor por aquellos que triunfan y consiguen fama en proporción a la cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales, especialmente en Instagram. Durante el fin de semana,se mostró molesto ante el furor por aquellos que triunfan y consiguen fama en proporción a la cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales, especialmente en





"20 años transmitiendo cultura gastronómica italiana pura, viene un #instagramer y te caga todo... Diviértanse", publicó el famoso cocinero en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 200 mil seguidores.





Si bien no aclaró hacia quién estaba dirigido este mensaje en particular, obtuvo el apoyo de sus seguidores: "No se compara con lo vivido chef, a no darle importancia y a seguir dando cátedra", escribió uno.





Luego, otro comentó: "Tranquilo Donato, los instagramers están para carreras de 100 metros... La maratón es otra cosa".

Embed 20 años transmitiendo cultura gastronómica italiana pura, viene un #instagramer y te caga todo...diviértanse — Donato De Santis (@Donatodesantis) 19 de mayo de 2018







Belu Lucius, la instagramer más famosa, y en diálogo con PrimiciasYa.com indicó: "No sé con qué intención lo habrá expresado, pero no creo que ningún Instagramer le cague nada a nadie. Hacemos cosas en plataformas distintas, no todos tienen la posibilidad de ponerse un restaurante o de expresarse en televisión, y eligen esta plataforma que no discrimina ni excluye". La que recogió el guante fue, la instagramer más famosa, y en diálogo conindicó:





Y agregó: "El Gordo Cocina (que compartió con él un evento este finde con charlas sobre café- yo también estuve pero con el foodtruck de yogur helado-) sabe muchísimo y le contagia las ganas de cocinar a cualquiera que lo siga. "Inutilísimas" con Tefi Ruso lo mismo. Sin ir más lejos, mi hermana Emily hace años desarrolla "recetas veggies" y ella recién ahora está haciendo un curso gastronómico oficial. Esto habla de animar a la gente a acercarse a la cocina sin tener que ser chef".





Por último, destacó: "Donato es Donato. Nadie lo va a discutir nunca, es un capó de la cocina. Pero la tecnología está haciendo que se le habrán puertas a gente que antes esté hecho le sonaba imposible".