Belu Lucius: "Costó enterarnos del sexo del bebé, es caprichoso y no se dejaba ver"

Belu Lucius y Javier Ortega Desio esperan con mucha alegría la llegada de su primer hijo. A un año de haberse casado,esperan con mucha alegría la llegada de su primer hijo.





Y como no podía ser de otra manera, a través de las redes sociales la instagramer anunció el fin de semana el sexo del bebé en camino en su espectáculo teatral.





¡¡¡Es un VARÓN!!! Ayer, con sala llena y rodeados de familia y amigos, compartimos la felicidad de estar esperando un mini Javito. GRACIAS a todos los que pudieron venir a compartir este momento junto a nosotras. Gracias a @emilylucius por subirte conmigo a este tren hermoso de emociones y de risas, la mejor compañera del universo. A mi familia y amigos que siempre están al pie del cañón bancando los trapos, orgullosos y aplaudiendo con los ojos llenos de lágrimas... Y gracias más que nunca al amor de mi vida, @javiortegadesio, fiel compañero de aventuras, siempre tirándome para adelante. Un hombre de valores de familia que me ama y respeta mi esencia sin pretender que cambie. De eso se trata el amor", manifestó.





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Belu reveló: "Nosotros tuvimos un par de ecografías anteriores y el bebé nunca se quiso mostrar. Nos habían dado un valor referencial en porcentaje, pero no queríamos agarrarnos de eso de que podía ser un varoncito. Preferimos esperar y después Javi viajó y las ecografías más importantes las pospuse y las que tenía que hacer sí o sí por control me acompañó mi mamá".





"El bebé ya estaba boca abajo y de espaldas, no se movía. Es muy caprichoso. Pero el jueves pasado que fue la última eco donde fui con Javi y vimos su miembro viril, y pudimos confirmar que es un varoncito. Estamos muy felices. Y además lo pudimos compartir con la gente en el teatro Nacional el viernes. Lo más importante es que todo indica que es un bebé sanito, que es lo único que nosotros queríamos. No nos importaba si era nena o varón. Nuestra prioridad es que no tenga ninguna complicación el embarazo y que todo salga bien", destacó la morocha.

