Belén Pouchan: "Se sintió un golpe muy fuerte, tenía toda la cara llena de sangre"

Belén Pouchan sufrió un fuerte golpe al estar haciendo acrobacias en medio de su viaje por Europa. sufrió un fuerte golpe al estar haciendo acrobacias en medio de su viaje por





Las imágenes y video del momento del accidente a las que accedió PrimiciasYa.com son realmente impactantes.





La modelo y contorsionista se encuentra realizando un tour por Europa y en medio del viaje sufrió una terrible caída realizando un truco de destreza física.

Pouchan debió ser atendida de inmediato por los médicos. Así quedó su rostro tras la caída al piso en plena vía pública.





Barcelona, España, cuando fue a visitar allí a su hermano. Así quedó tras ser asistida por los médicos. PrimiciasYa.com habló en exclusiva con Belén quien desde Europa comentó cómo fue el accidente. El accidente ocurrió en, cuando fue a visitar allí a su hermano. Así quedó tras ser asistida por los médicos.habló en exclusiva conquien desdecomentó cómo fue el accidente.





"Estoy de vacaciones en Europa y fui a Barcelona a visitar un día a mi hermano. Y estaba la silla gigante de los reyes donde me pasó eso. Maldita silla de Gaspar (se ríe). Yo cuando veo un lugar así algo copado me gusta hacer acrobacias. Y cuando hago el video de nuevo, porque mi madre lo había filmado la primera vez, lo hago de nuevo y ahí hice algo distinto que no calculé y me pegué la madera abajo del entre cejo, en la nariz, contra esa madera con mucha fuerza. Se sintió un golpe muy fuerte", explicó la rubia.





"Esta súper consciente como un estado de shock, algo así. No me dolía nada. Fue tan fuerte que me parecía raro estar tan consciente. Mi mamá estaba en shock mal y yo le decía que no pasaba nada, pero tenía toda la cara llena de sangre", añadió.



"Yo le decía a mi mamá que llame a mi hermano que es acróbata también para que venga. Estuvimos esperando un buen rato la ambulancia. Tenía el seguro médico pero en el hospital estuve mucho tiempo esperando, muchas horas. Mi hermano se enojó porque me tenían esperando".





"Estoy bien. Me dolía hasta cuando masticaba. Gracias a Dios mi mejor amiga es dermatóloga así que cuando vuelva voy a hacer un montón de tratamientos para que no me quede cicatriz. Mientras tanto sigo disfrutando mis vacaciones", finalizó Pouchan.