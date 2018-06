Belén Pouchan fue una de las bailarinas del staff del programa de Marcelo Tinelli que el año pasado tuvo un gran protagonismo en el ciclo ya que en varias oportunidades sorprendió a al conductor con sus rutinas de contorsionismo. fue una de las bailarinas del staff del programa deque el año pasado tuvo un gran protagonismo en el ciclo ya que en varias oportunidades sorprendió a al conductor con sus rutinas de contorsionismo.





"Stravaganza" y "Mahatma" con Matías Defederico, el exmarido de Cinthia Fernández. En las últimas horas, surgieron rumores que daban cuenta de un affaire entre la exintegrante de la troupe deconel exmarido de





"Stravagarchan", escribió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter para acompañar una captura de pantalla que mostraba que el futbolista había comenzado a seguir en escribióen su cuenta de Twitter para acompañar una captura de pantalla que mostraba que el futbolista había comenzado a seguir en Instagram a la diosa.

Este medio charló con Matías sobre el tema y desmintió el romance: "No la conozco, la empecé a seguir por admiración a lo que ella hace. ¿Si me enojé con De Brito? No, es un grande, la mejor con él, ¿por qué tendría que enojarme?".





Por su parte, Belén, también en diálogo con PrimiciasYa.com, señaló: "La verdad es que nos seguimos en las redes sociales, hay buena onda. Lo conozco porque tengo buena relación con Cinthia. Nosotras trabajamos juntas en Stravaganza un tiempo, ella me parece lo más siempre que nos cruzamos, tenemos la mejor onda simplemente".