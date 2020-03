Belén Pouchan tras su fuerte accidente: "Me gusta vivir al límite"

Belén Pouchan compartió hace unos días en Instagram un video donde se ve el accidente que tuvo realizando una acrobacia.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la contorsionista explicó sobre ese impactante golpe que quedó grabado: "Mi trabajo lo tomo como una forma de vida y me divierte ir por la vida probando diferentes cosas e ir al límite, a veces es un poco peligroso".

"La realidad es que cuando hice eso, me caí y no me pasó absolutamente nada. Los que me vieron se re asustaron y cuando vi el video entendí por qué y yo traté de calmarlos", enfatizó la rubia.

"Vi el video y fue muy heavy lo que me pasó. Si me caía un poco más arriba o abajo, me podía dar en la cabeza. Pero no me arrepiento", argumentó Pouchan.

Y cerró: "Muchos me dijeron que tenga cuidado pero es parte de mi vida y la gente que me quiere sabe que también es mi forma de vivir. Me gusta vivir al límite y probar cosas en todos lados, sentir esa adrenalina".