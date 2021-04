Belén Francese reveló el nombre de su exnovio que ejerció violencia de género

Belén Francese está atravesando un gran momento personal. La modelo está embarazada por primera vez y en sus redes sociales expresa la felicidad que siente por eso y por la relación que mantiene con Fabián Lencinas, con quien sale desde principios de 2019.

Sin embargo, publicó un escrito en el que admitió que hace unos años tuvo una pareja que ejerció violencia de género contra ella. "Hace un tiempo viví la peor cárcel, la del miedo y el hostigamiento emocional y psicológico. Estaba en una relación realmente horrenda donde era moneda corriente que me digan frases como 'vos no podés', 'vos no existís', 'estás gorda', '¿quién te va a querer?', 'loca', 'desquiciada', 'mediática', y amenazas como 'no vas a trabajar más en el medio'", comenzó.

"Entre eso 'sin vos me muero' y miles de 'te amo' y ruegos de afecto. Esto me generaba una confusión, supongo que tendría ese efecto en cualquier ser humano. ¿Cómo recibís de quién supuestamente te ama esa violencia verbal? Entendí en terapia que es la estrategia que generan estos siniestros, lo generan en muchas de nosotras. Y mi estima lamentablemente se fue destruyendo, y mi miedo fue creciendo. Hoy mirando desde afuera, desde un presente muy distinto, siendo una mujer que pasó por esa pesadilla, pienso: por suerte y gracias a Dios y la gente que me mostró que eso no era algo sano la puedo contar, aunque me llevó su tiempo", continuó.

Belén ahondó en lo mal que se sentía en ese entonces: "Llegué a creer dentro mío esas sentencias, como 'ser la que nadie iba a querer', y hoy en día, lejos de ese imbécil, siento un profundo amor y respeto por la gente, el público, orgullo de mis 20 años de carrera, de mi familia, de mi marido que es el amor que siempre soñé, de mi bebé en mi vientre...y ese amor me hace valiente, porque es real y sano".

"Necesitaba compartir esto con la intención de que si estás en una relación donde no te valoran, te maltratan, se fuerte, el amor es todo lo contrario a eso y gracias a Dios lo pude conocer. Buscá ayuda, hablá, rajá, exponé. No estás sola. Y no nos callamos más", concluyó.

Después de esa carta, Belén reveló hoy en el programa radial de Marcela Coronel en Mucha Radio quién es esa persona.

"Antes de casarme tuve dos novios de conocimiento publico y me gustaría aclarar que nada tuvo que ver con mi primer novio, Damián Abadi, porque sería algo totalmente injusto y no corresponde. Creo que la gente sabe de quién hablo", dijo.

Y agregó: "Son relaciones muy difíciles de salir porque entras en un torbellino de confusión. Es progresivo, te van agrediendo y no podés entender como alguien que te ama te hace eso. Es como recibir algo feo de una madre o de un padre, de alguien que confías y vos crees que es una relación basada en el amor pero del otro lado hay intereses, manipulación, crueldad y cosas nefastas".

Además afirmó que el testimonio de Julieta Prandi le dio valor para hablar: "Llegue a tristes instancias pero agradezco a la vida y a dios que pude llegar a eso. Me hizo un clic viendo como sufrían otras mujeres como Julieta Prandi".

"Estoy hablando de Esteban Farfán. Yo ya sané y quedó atrás. Mi objetivo era movilizar o ayudar a alguien. El resultado es hasta el día de hoy maravilloso", finalizó.