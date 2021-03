Belén Francese sobre su embarazo: "Me siento un sapo y a la noche respiro como un jabalí"

Belén Francese estuvo el martes en el programa de Pampita y contó todas sus sensaciones sobre su embarazo.

En la semana 26, la actriz hizo un repaso y con sus ocurrencias provocó las risas de la conductora y la producción.

“No todo es color de rosa… Me costó una barbaridad. Me siento un sapo, toda hinchada. A la noche soy un jabalí como respiro, me agito. Le digo a mi pareja que se vaya a otra cama”, señaló Francese en "Pampita Online".

“Se me dificulta la respiración. No ronco, pero respiro… Horrendo. Y los pechos tienen vida propia…”, agregó la actriz, divertida.

“Después pasé por una etapa de porno star, pero se me pasó”, cerró Belén.

