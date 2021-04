Belén Francese anunció quiénes serán los padrinos de su bebé y sorprendió a todos

Belén Francese está atravesando el sexto mes de embarazo y está ansiosa por la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con el empresario Fabián Lencinas. El pasado fin de semana realizó un baby shower de lujo junto a sus amigos más íntimos y algunos familiares.

En su cuenta de Instagram, la diosa compartió imágenes de la torta, los souvenirs y la decoración que eligió para la ocasión. Además, Belu posó para las cámaras para lucir su hermosa pancita.

En una entrevista con revista Pronto, la actriz reveló quiénes serán los padrinos de su hijo y sorprendió a todos con la elección. "Mi bebé ya tiene padrinos elegidos. Pensé en Moria Casán y en Marley pero al mismo tiempo también me gustaría que fueran mi hermana y mi cuñado. Sé que pueden ser cuatro personas así que estoy averiguando en qué parroquia me aceptan los cuatro. Y si no es así, algunos serán padrinos del corazón. A Marley todavía no se lo dije pero a Moria sí y me dijo por mensajito que le encantaría", mencionó.

En las últimas horas, La One compartió una foto junto a Belu y le agradeció gesto. "Gracias Belu por ofrecerme ser la madrina de tu hijo, acepto encantada en esta nueva era con ¡gran felicidad!", escribió la capocómica junto a la imagen con la futura mamá.

Belén Francese también expresó por qué pensó en el conductor de Telefe para que sea padrino de su bebé. "A Marley lo adoro porque es como se lo ve, es un ser de luz y re bueno. Es una de las personas que más quiero del medio. El fue siempre muy generoso conmigo, muy atento y le tengo un gran afecto", sostuvo.

Está claro que Belu está disfrutando a pleno del embarazo y está en todos los detalles previos a la llegada del benjamín de su familia. ¡Que sea con mucho amor!