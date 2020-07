Belén Francese y su aclaración sobre el irónico mensaje para Andy Kusnetzoff: "Dos días antes de..."

La semana pasada, la noticia de que Andy Kusnetzoff dio positivo de Covid-19 despertó un estado de alerta en el ambiente artístico.

Amigos y colegas se solidarizaron con la situación que atraviesa el conductor de "P.H: Podemos hablar" y "Perros de la calle". Las redes, por supuesto, no dejaron de estar ajenas a la situación.

Sin embargo, entre los numerosos mensajes de apoyo que recibió Kusnetzoff, llamó la atención el posteo en Twitter de Belén Francese.

La actriz ironizó desde su cuenta: "Yo no contagié a Andy, aviso por la dudas...". Este mensaje generó varias especulaciones. Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Belén aclaró que había sido la próxima invitada al programa sabatino de Telefe y con humor escribió eso.

"Después de todo lo que me pasó, iba a a ir al programa de Andy y justo dos días antes de ir a grabar, él anuncia que tiene coronavirus. Y ahí hice el chiste irónico de que yo no lo contagié. Suerte que no fui, porque si yo iba y después pasaba que él se contagiaba, me iba a decir que fui yo quien lo contagié. Iban a empezar a decir que no estaba 100% curada y todo eso. Suerte pasó antes de que yo vaya", señaló Francese.

Recordemos que Luego de su paso por "El precio justo", Belén fue la primera famosa en dar positivo de coronavirus. Fue entonces cuando comenzó un enfrentamiento con los copropietarios de la torre en la que vive, quienes la acusaban de haber utilizado las instalaciones del edificio sin protección, poniendo en peligro a todos.

Ella negó todo lo que se le imputaba, pero quedó presa de un estigma que fue reproducido durante varios días en todos los medios. Por surte ya se encuentra recuperada y cumpliendo la cuarentena en su casa junto a su pareja.

