Belén Di Giorgio, ¿el nuevo amor de Rodrigo Noya?

Rodrigo Noya encontró un nuevo amor en la villa serrana de Carlos Paz. Tras su romance con Martina Scigliano, el actor de "Atrapados en el museo" está muy cerca de la actriz Belén Di Giorgio, quien trabaja en la obra "La jaula de las locas".

Primiciasya.com pudo conseguir un juego de fotos donde se lo ve a Noya junto a parte del elenco de trabajo de "La jaula" y en una salida en un boliche.

LEER TAMBIÉN: En medio del conflicto con su ex, Rodrigo Noya se separó de Martina Scigliano

Recordemos que Noya se peleó con Martina cuando la joven se enteró que el actor tuvo un reencuentro con la madre de su hijo.

"Estamos distanciados ahora. Con mucho amor y siguiendo en contacto", le confirmó la joven quien supo que Noya estuvo con Sofía Sorrenti en un reencuentro fugaz.

Y agregó al respecto: "Es algo nuestro, un desgaste de la pareja que no significa que no haya amor. Hoy decidimos estar distanciados pero ninguno de los dos cierra las puertas a volver porque el amor está (...) Obviamente no ayuda mucho lo de los conflictos pero eso nunca nos interfirió. Hacíamos oídos sordos y él arreglaba las cosas con su hijo. De hecho hoy estuvimos comiendo, terminamos muy bien".

El tiempo no pudo recomponer la situación ni sanar las heridas y hoy Rodrigo encontró el amor en la sierra de Córdoba.

LEER TAMBIÉN: Grave denuncia de la ex de Rodrigo Noya contra el actor