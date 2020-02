Belén Bianchi, la periodista que la pasó mal con Flavio Mendoza: "No lo quiero denunciar"

Ayer por la tarde noche, Flavio Mendoza se llevó 11 estatuillas en los Premios Carlos 2020 de las 13 nominaciones que alcanzó con la comedia que produce, "Un estreno o un velorio".

"Fue muy linda la noche, con partes emotivas. Uno se queja a veces, yo a veces me enojo con los premios, pero esta vez me fui muy contento. Hay como un aire nuevo, está buenísimo", dijo Flavio en el inicio de la nota con la periodista Belén Bianchi del Doce.

La colega le hizo una pregunta que a Flavio le molestó bastante. Durante la ceremonia, el productor de otro espectáculo, "Bien Argentino", levantó sospecha ante la decisión de Mendoza de volver a los Carlos siendo que durante 2019 renunció a la estatuilla.

Ángel Carbajal, productor de "Bien Argentino", instaló la idea de que Mendoza volvió por que "sabía que iba a ganar" 11 premios.

"¿Vos pensás que yo pagué los premios? Si vos querés hacerle prensa a él porque tenés capaz un sobre que te pasan... a vos te deben pasar un sobre, ¿o no? ¿Entonces por qué me preguntás por él?", se enojó Flavio con la periodista.

Y agregó: "Capaz a vos te dan un sobre para que hables de él". "La próxima, si venís con buena leche voy a hacer la nota. La bajeza no va conmigo, tengo un elenco increíble y me rompo la espalda todos los años y me venís a preguntar por la pelea berreta, pedorra. No me tenés que preguntar eso", cerró.

Primiciasya.com dialogó con la colega Belén Bianchi del Doce quien detalló cómo se suscitó el enojo de Mendoza.

"Lo conozco desde que él vino acá, hace 9 años. No es que le vengo haciendo notas desde ese tiempo, empecé haciéndole notas hace tres años. Nunca jamás tuvimos un problema, ni un inconveniente, en absoluto, no te digo que tampoco me conozca tanto él a mí pero las veces que hicimos notas fue con la mejor onda", dijo Belén.

Y afirmó: "No sé por qué me dice que recibo sobres. Fue una forma de ningunearme o de decirme que Ángel Carabajal (Productor de Bien Argentino) eso dio a entender que yo recibo sobre de él. Da a entender que me paga para que le haga publicidad o buscar notas y generar polémica con Flavio. En realidad la polémica la generó Flavio Mendoza solo. Si ven la nota se darán cuenta que mis preguntas son totalmente correctas para un noticiero, ni siquiera es para un programa de chimentos, con lo cual no se basa en absolutamente nada. Me llegaron comentarios de muchos colegas de gente del medio que estaba muy molesto por la acusación. Uno de los colegas me dijo que lo iba a denunciar él pero que no lo hace para no generar tanto lío".

Ante la consulta sobre si va a denunciar a Mendoza por malos tratos, sostuvo: "No lo quiero hacer. No lo quiero denunciar. Soy una mina que me la puedo bancar sola, no necesito de nadie, quedó él solo expuesto en todo esto. Todos los mensajes que me llegaron y lo que vi es que actué correctamente como todo periodista que va y pregunta sobre lo que quiere preguntar. Si venía de una hora de hacerle una nota a Ángel Carabajal que es el Director de Bien Argentino, que no habló mal de Flavio, pero opinó cuando le preguntamos sobre el regreso a los Premios Carlos porque no quiso estar el año pasado y este año lo decidió pocos días antes, porque hasta diciembre me dijo que no, que al menos él no iba a volver, y Ángel responde que él no lo hubiera hecho porque le parece una falta de respeto no ir a los Premios Carlos. Y que si no iba más no hubiera vuelta. Y ahí dijo que es una casualidad que se ganó el 90 por ciento de los premios en los que estaba nominado, tenía 13 nominaciones y se llevó 11".