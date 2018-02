Becky Vázquez reveló qué le dijo Laurita Fernández cuando la llamó tras separarse de Fede Bal

Becky Vázquez, supuesta tercera en discordia entre Federico Bal y Laurita Fernández, reveló que la bailarina se comunicó con ella por teléfono minutos después de su separación: "Es mentira que le confirmé la infidelidad, pero es verdad que me llamó", dijo en "Nosotros a la mañana" ( El Trece ). , supuesta tercera en discordia entrereveló que la bailarina se comunicó con ella por teléfono minutos después de su separación:dijo en





Al ser consultada sobre cómo fue esa charla, Becky detalló: "No me preguntó, dio por hecho que ella sabía todo. Me llamó para decirme que que se había separado y un par de cosas más. No me insultó, me habló en re buenos términos".





La respuesta de la bailarina de "Magnífica" fue la misma que defiende ante los medios: "Le respondí que estaba equivocada, que se estaba confundiendo. Pero no me escuchó mucho".





Además, Becky desmintió la existencia de un audio y aseguró que las únicas fotos que tiene con Bal son con el resto del elenco en la casa de él, en alguna que otra cena: "No sé quién inventó el rumor, ni me interesa".





