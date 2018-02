Becky Vázquez, la supuesta tercera discordia entre Fede Bal y Laurita: "No me interesa..."

En las últimas horas, se dijo que la relación entre Laurita Fernández y Federico Bal habría llegado a su fin, nuevamente por una supuesta infidelidad de él.

Según indicó Ángel de Brito, el actor habría tenido un romance con Becky Vázquez, una bailarina del elenco de "Magnífica", la obra en la que los dos participan en Mar del Plata.

Laurita se habría enterado de la situación el viernes pasado. Estaba en un conocido shopping porteño cuando recibió una confirmación de lo que pasaba. Desde ahí, llorando, llamó a Bal y terminó la relación.

Becky





PrimiciasYa.com intentó hablar con la ¿pareja? y hasta el momento no se han pronunciado al respecto. La que sí habló es la supuesta tercera en discordia, Becky, quien en diálogo con este portal indicó: "No tengo nada que ver con este tema. A Fede lo conozco hace años porque empecé a trabajar en revista con Carmen cuando él empezó a trabajar también y es una relación de compañeros y de amistad se podría decir, pero no hay nada más que eso".

"Yo no tengo nada que ver entre ellos. Hace mucho tiempo que trabajo en ese ambiente y nunca tuve un problema con nadie. No me interesa tampoco estar involucrada en nada que no tenga que ver con mi trabajo y labor en Magnífica. La verdad es que no sé por qué se me involucró en esto, capaz tengas que ver porque Fede se relaciona más conmigo, charlamos siempre y compartimos algunos cuadros musicales", destacó Becky.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino