Bebe Contepomi enfrentó los comentarios luego de su vivo con J Balvin que se hizo viral

Bebe Contepomi se volvió viral en las redes sociales en las últimas horas luego de un vivo en Instagram que hizo con el cantante J Balvin.

El periodista especialista en música salió a dar explicaciones sobre sus extraños gestos en un video que se hizo viral y fue tendencia.

Contepomi reveló el motivo de sus ampulosos movimientos el ciclo radial “Todo lo demás también”, que conduce Juan Di Natale, ante los comentarios que surgieron.

“Soy trending topic del mundo mundial por diez segundos de mi video con J Balvin”, comenzó expresando Bebe con humor.

Y siguió: “Cortan diez segundos, y yo, que tengo varios tics, me los vi todos. Rascada de pelo, boca, nariz, todo. Mi rascada de pelo es como de emoción y alegría. Está la mandíbula, como siempre, y también rascada de pómulo. Hoy me levanté siendo tendencia”.

“Es divertido, pero de repente algunos se ponen gorras y violentos. Me chupa un huevo, pero a mi mujer, que le gustan las redes, me dice 'No leas mi amor'. ¡No las leo cuando me dicen cosas lindas! ¿Las voy a leer cuando me dicen cosas feas?'”, comentó el periodista.

Y finalizó: “Si fuese verdad, tremenda la gorra de la gente. Igual parece que solo vieron falopa en las películas de Hollywood".