Beatriz Salomón dio detalles del "perdón" a Alberto Ferriols tras 14 años: "Lo odiaba mucho"

"Lo perdoné a Ferriols hace poco y me saqué como una cosa del pecho porque yo lo odiaba. Mucho rencor, mucho daño me hizo durante estos años", contó la actriz.





"Aprendí a perdonarlo porque es parte de la vida esto y por mis hijas. Yo no podía creer lo que me hizo. Después me confesó que era él (el del video)", agregó.





Y amplió: "Pasaron 14 años. Siempre me dio la cuota alimentaria, me daba la mitad de lo que necesitaba para vivir, y lo que faltaba yo salía a trabajar. Mi situación económica es difícil pero voy a salir adelante, voy a subir al escenario y va a estar todo bien".