Beatriz Olave: "Mi nieto escondió la cara"

Ramiro Bueno, el hijo de El Potro Rodrigo, estuvo este jueves en Intrusos y entre algunas de sus declaraciones, afirmó que no está seguro si su abuela, Betty Olave, lo quiere.

"No eran presentes desde lo afectivo", dijo, sobre su familia paterna. Y agregó: "Yo una vez los perdoné, a pesar de las cosas que dijeron. Yo les podría haber hecho la cruz y decidí no hacerla".

Tras estos dichos, más tarde, Beatriz Olave, dialogó con Moria en Incorrectas y se mostró dura con su nieto: "Ramiro no me dio el pésame por mi hermana". Y agregó: "Mi nieto escondió la cara. No me pidió disculpas".

Más tarde, cuando desde el panel le preguntaron a Olave si sentía amor por Ramiro, la mujer contestó afirmativamente.

Luego, Betriz continuó refiriéndose a las internas familiares antes y después de la muerte de su hijo.

