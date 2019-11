El batacazo de Lola Latorre en el "Súper Bailando 2019" y la reacción de su madre

Anoche, Marcelo Tinelli informó que en el programa de la fecha se iban a eliminar a dos parejas porque de lo contrario no pueden cumplir con los tiempos estipulados para el final de la temporada.

“En el día de hoy se van a ir dos parejas, lamentablemente. Hicimos las cuentas y no llegamos. Sabía que cuando comentara esto se iban a poner mal pero no, no llegamos… En el próximo ritmo se van a ir dos parejas también. Nos dimos cuenta de que se tenían que ir dos parejas hoy porque no llegamos a la gran final, que es el lunes 15 de diciembre”, describió el conductor.

En los homenajes, el jurado salvó a Fede Bal y a Lourdes Sánchez por lo que Lola Latorre, Luciana Salazar y El Polaco fueron al teléfono.

La gente eligió a Lola Latorre que se impuso con el 39% de los votos. Lola y su bailarín, Facundo Insúa, eliminaron a Luciana Salazar y Gonzalo Gerber y a El Polaco y Noelia Marzol.

Cierto es que Yanina Latorre se metió corriendo para abrazar a su hija y después saltó sobre los brazos de Marcelo Tinelli.

