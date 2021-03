Barby Silenzi volvió a seguir al Polaco y explicó: "Las nenas me agarran el celu y..."

Durante el fin de semana, Barby Silenzi dejó de seguir en las redes al Polaco dando a entender que la reconciliación no habría funcionado como esperaban.

Y luego, otra pista puso en dudas que las cosas no marcharían tan bien en esta segunda vuelta. A través de sus historias de Instagram, la bailarina compartió una sugerente frase que dejó muy poco a la imaginación.

“A veces me digo a mí misma: no seas tóxica Marcela. Pero como no me llamo Marcela agáchate y conocela”, decía la cita con la que Barby ironizó el supuesto y complicado momento que estaría atravesando con el cantante.

Ante estas especulaciones, PrimicasYa.com se contactó con El Polaco y desmintió estar otra vez en crisis con la bailarina: "Está todo bien, estamos mejor que nunca", señaló el músico.

Este portal también pudo hablar después con Silenzi quien aclaró: "Estamos bien nosotros", comenzó diciendo.

Y luego explicó por qué lo dejó de seguir: "No fue así, ahí lo sigo de nuevo. Capaz las nenas me agarran el celu, se ponen hacer Tik Tok y bueno, tocan cualquier cosa. Pasa que los fans son muy intensos y empiezan hacer una bola de nada".

