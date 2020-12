Barby Silenzi, separada del Polaco, aclara: "No me fui de casa"

Desde que iniciaron su historia de amor en los pasillos de Ideas del Sur cuando ambos participaron en "Bailando por un sueño", los rumores de crisis son moneda corriente.

Sin embargo, este fin de semana surgió con fuerza la idea de que El Polaco y Barby Silenzi le habían puesto punto final a su relación. Y como gesto de confirmación se habló de una repentina mudanza.

El periodista y conductor de "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito, confirmó la primicia en su cuenta de Twitter.

"Ahora sí: SEPARADOS. Ella dejó la casa familiar y se fue con su bebé al departamento de soltera", tipeó el periodista del Trece y conductor del "Cantando 2020".

Y si se revisa la historia periodística de estos días, un rumor de romance con Sofía Pachano ingresó como tercera pata en esta trama.

“En los estudios del reality de MasterChef aseguraron que existe una relación entre el Polaco y Sofía Pachano. No tienen absolutamente nada formal, es cierto, pero según dicen hay ciertos rumores que los vinculan…”, indicó el periodista Rodrigo Lussich en "Intrusos".

PrimiciasYa.com se contactó esta mañana con El Polaco vía Whatsapp y el concursante del ciclo de Telefe fue escueto pero categórico en su respuesta. "¡No estamos separados!", le dijo a este medio para que se publique la desmentida.

Sin embargo, minutos después, Barby le volvió a decir a De Brito que están separados: "Le mandé un mensaje a ella para saber si era verdad que estaban en guerra y ella fue directa: 'en guerra no, separados sí'. Le pregunté si quería hablar en LAM pero me dijo que por ahora no, que estaba destruida", aseguró el periodista en su programa.

Y ahora, la bailarina se comunicó con PrimiciasYa.com y, si bien no quiso dar más detalles de cómo está la pareja, aclaró sobre las versiones que circularon: "No me fui de casa, sigo acá".

Habrá que ver cómo sigue esta historia...

