Barby Silenzi sobre la salida con amigos de El Polaco: "Siempre haciendo de las suyas"

Barby Silenzi habló de la salida de El Polaco con amigos a un boliche de Palermo. “Éste siempre haciendo de las suyas eh”, comenzó Barby apenas fue consultada por La previa de La Academia.

“No sabía de la salida, pero bien, si le hizo bien a mí me parece perfecto”, agregó. "Vi la foto y me sorprendió, pero está bien, tiene derecho a salir con sus amigos”, siguió Barby, quien reconoció que tuvo una charla con su pareja tras la aparición de la foto.

“Por supuesto que hablé, nos vemos todos los días. Y le dije ¿por qué no me invitaste? Y me dijo “se me pasó””, indicó la bailarina.

“¿Y qué responde Barby a eso?”, la consultó el cronista. “Nada, chau, seguí durmiendo”, arrojó Barby.

“¿Y a los amigos los conoces los de la foto?”, indagó el periodista. “No, algunos nada más. Le pregunté los nombres nada más”, señaló Barby.

“¿Había alguna chica en la foto?”, le preguntó el cronista. "Preguntale a él, yo no vi nada, en la que subió Ángel”, contestó Barby.

“¿Vos decís que hay más fotos?”, consultó el notero. “Para mí sí, no sé”, concluyó Barby.

