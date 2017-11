Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Barby Silenzi y Tyago Griffo despertó la furia de Rocío Robles, quien cuestionó ciertas actitudes de la bailarina para con su novio y la acusó de meterse en las relaciones de terceros. La amistad dedespertó la furia de, quien cuestionó ciertas actitudes de la bailarina para con su novio y la acusó de meterse en las relaciones de terceros.





"Es una ignorante; siempre está en medio de una pareja", lanzó Robles, muy enojada con Barby.

Embed Una publicación compartida por R O C I O R O B L E S (@rocioroblesok) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 4:08 PDT



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Silenzi quien explicó sobre este tema: "Rocío Robles no tiene por qué meterse en cosas que tienen que ver con nuestro grupo. No tiene idea cómo nos llevamos, qué códigos y qué chistes nos hacemos, así que que se dedique a su trabajo y a su vida y no me va a venir a cuestionar a mí cómo trato a mis amigos". se contactó en exclusiva conquien explicó sobre este tema:





"Ella es la novia de Tyago y eso no le da derecho a opinar sobre mi persona ni sobre nuestro trato. Además, Tyago me dijo: no le des bola, así que me quedo con eso. Un besito Rocío Robles", cerró picante.