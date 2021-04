Barby Silenzi y El Polaco: él confirmó la separación y ella lo desmiente

Paula Varela contó el viernes en “Intrusos” (América) detalles de la nueva crisis entre Barby Silenzi y El Polaco.

"Otra vez están distanciados Barby Silenzi y El Polaco. En estas idas y vueltas, que son tantas, se puede hacer una línea de tiempo. Porque se pelean, se aman y se vuelven a odiar", comenzó diciendo Rodrigo Lussich, listo para darle la palabra a su compañera.

"El entorno que nos habla es muy bueno y dice que hubo chispazos, que hubo rispideces entre ellos. Barby y El Polaco comenzaron los ensayos (de La Academia), pero lo cierto es que hubo como puteadas de tránsito, cosas que no cierran. Esas cosas las escucharon las personas que estaba ahí y empezaron a hablar de este distanciamiento", indicó la panelista.

Y luego la periodista dejó entrever uno de los motivos de la crisis: "Ella está viviendo en Belgrano. Ellos no volvieron a convivir. Pero esto tiene que ver con entredichos que han tenido por el trabajo, por los tiempos, el verse y el no verse".

Cabe destacar que la pareja comenzó a ensayar hace unos días para participar juntos en "La Academia" de "ShowMatch", pero una nueva crisis los habría alejado afectivamente.

Este lunes, Ángel de Brito contó en "LAM" que El Polaco le confirmó la separación, mientras que la bailarina fue más mesurada en su respuesta.

"Le pregunté a él 12.44 '¿Otra vez en crisis?', a lo que él 12.45 me contestó 'Hola Ángel, nos separamos. ¿Vos cómo estás?'", relató el conductor sobre su charla con el cantante.

Luego, a diferencia de lo que dijo él, cuando habló con Silenzi, y contó: "Y a ella le pregunté lo mismo a ver si caía en la trampa, y yo creo que cayó. Le digo 'Hola, ¿cómo estás? ¿Otra vez separados?' Esto 12.54. Siete horas después, 19.16 me escribió y me dice 'Ángel, recién leo que sos vos. Perdí todos los contactos. Ahora te agendo'. En el mismo minuto que me mandó todos estos mensajes me dijo 'no, no estamos separados. "Estamos bien".

"Lo que más me sorprende es que son el agua y el aceite. Uno es determinante. Están separados El Polaco y Barby Silenzi. En el día de la foto de La Academia. Se van a ver a la tarde ahí. Yo creo que Barby no quería tener esta pregunta hoy. El Polaco lo va a confirmar hoy. Algunos van a decir que es prensa, yo creo que es verdad", agregó luego Ángel.