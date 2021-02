¿Barby Silenzi y El Polaco reconciliados?: Fueron descubiertos juntos en un bar

En las últimas horas, una foto de El Polaco, Barby Silenzi y la pequeña Abril en un bar se viralizó en las redes sociales y llevó a suponer que hubo una nueva oportunidad entre ambos luego de la separación.

El periodista Santiago Zeyen publicó la imagen en la que se puede ver a la bailarina y al cantante compartiendo un almuerzo con su hija.

“¿Separados? Yo los veo juntos y disfrutando un vino. Hoy al mediodía El Polaco y Barby en conocido restaurante”, escribió el cronista de "Nosotros a la mañana".

Zeyen también posteó dos capturas de stories que publicaron Silenzi y El Polaco.

Habló Milagros Ronchetti, la señalada como tercera en discordia entre El Polaco y Barby Silenzi

El fin de semana se filtraron imágenes del Polaco con una joven llamada Milagros Ronchetti.

El lunes, Barby Silenzi le confirmó a PrimiciasYa.com que no está en crisis con el cantante sino que está separada.

En charla con "Intrusos", la joven habló del presunto romance con el cantante y del mote de tercera en discordia.

"No quiero líos, no soy así. No me gusta todo esto. Es tal como lo dijo el Polaco. Somos amigos o conocidos hace un montón”, dijo. Y enfatizó: “Entre nosotros no pasó absolutamente nada”.

"Por una foto de las redes, a la que no le veo nada de raro. No estoy arriba de él como para que salgan a decir todo lo que dijeron. Solo somos amigos y nada más. Es mentira que salimos a comer y que pasó todo el fin de semana conmigo”, concluyó.

