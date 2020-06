Barby Silenzi mostró el primer encuentro de Abril con sus hermanas

El Polaco y Barby Silenzi fueron padres de Abril hace unos días, quien nació por cesárea.

“Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás .. en un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas … hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría .. compañera , amiga , novia … mi amor @barby_silenzi te amo me haces muy feliz .. se las presentamos ella es #ABRIL“, escribió el cantante de cumbia en su cuenta de Instagram presentando así a la recién nacida.

La pareja fue compartiendo algunos momentos de los primeros instantes de vida de su pequeña.

Barby mostró luego un emotivo video que enterneció a todos sus seguidores de cuando tuvo a su hija por primer vez en brazos.

"El momento más mágico del mundo, el milagro de la vida, en estos tiempos tan difíciles llegó ella a nuestras vidas para que sigamos confiando en el amor y la esperanza y que siempre hay otra oportunidad para ser felices", indicó Silenzi.

Cabe recordar que ella ya es madre de Elena, fruto de su relación con Francisco Delgado. Él también es padre de Sol, hija que tuvo con Karina La Princesita, y Alma, de su noviazgo con Valeria Aquino.

Ahora Barby registró en video el momento en que Abril se encontró por primera vez con sus hermanas Elena y Alma. Fue un momento muy emotivo. Faltó Solcito en la postal.

"Llegó el día. Las hermanita conocieron a ABRIL. Falta Solcito la hermana mayor", indicó..