Marcelo Tinelli le preguntó anoche de una a Silvina Luna si invitaría a Barby Silenzi a su casamiento con El Polaco. le preguntó anoche de una asi invitaría aa su casamiento con





"Yo no la invitaría, la verdad. ¿Para qué? Si la pone en la lista él, que cada uno tiene amigos individuales... Si la pone en la lista todo bien", contestó la actual pareja del cantante.





PrimiciasYa.com fue en busca de la palabra de Silenzi quien respondió su asistiría o no a ese evento.





"Con El Polaco somos amigos, por lo menos de mi parte todavía lo siento amigo. Él no me habla, no sé por qué pero calculo que para él sigo siendo su amiga", señaló. , señaló.





"Y si me invitara al casamiento lo tengo que pensar porque no quiero que ella (Silvina) se sienta incómoda. No quiero que se vuelva a imaginar cosas raras o que esté perseguida toda la fiesta", respondió al respecto.





¿Iría a una potencial boda?