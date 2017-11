Barby Silenzi le contestó a Rocío Robles: "Flaca, andá a terapia y fijate tu inseguridad"

El enfrentamiento por celos, entre dos mujeres tiene comienzo, pero nadie sabe cómo puede finalizar. Tanta beligerancia suele tener sus consecuencias y pobrecito el que esté en el medio.

Esto es lo que está sucediendo en estos momentos entre Barby Silenzi y Rocío Robles, luego de que el lunes, en el Bailando, la segunda tratara de "bombón" a Tyago Griffo, pareja de la primera.

"Estoy enojada con él. Ella es una ignorante que viene diciendo tonterías desde que la conozco. Siempre metiéndose en medio de una pareja", le contó Rocío a "Nosotros a la Mañana" , luego de explotar en el aire del programa. Pero luego, Barby tuvo su oportunidad de retrucar.

"No voy a dejar de decir lo que pienso cuando con eso no jodo a nadie. Me pareció innecesario el problema, no era para tanto. A mí me hicieron una nota y me dieron un cuestionario con preguntas. Y me dijeron que conteste con la pregunta: '¿Quién es tu galán favorito: Tyago Griffo o Nicolás Paladini?'. Y él es mi compañero. ¿A quién voy a elegir? Entonces puse que mi galán favorito era Tyago porque es mi compañero, porque lo quiero mucho y es un bombón", arrancó la bailarina.

Y agregó: "Es lo que pienso de él. No me da miedo decirlo, ni me parece desubicado. Ella hace todo muy dramático. Estoy cero arrepentida. No voy a cambiar mi forma de ser porque a la novia de mi compañero le moleste. Flaca, andá a terapia y fijate tu inseguridad". ¡Terrible!

Mirá el video!

