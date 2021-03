Barby Silenzi dejó de seguir al Polaco en Instagram: ¿están en crisis otra vez?

La reconciliación entre Barby Silenzi y El Polaco habría durado unos días y la relación pareciera ser tan inestable que pende de un hilo.

La bailarina posteó una imagen con Francisco Delgado, el papá de Elenita, su primera hija, y el cantante reaccionó.

El viernes. en "Intrusos" dieron a conocer que el artista se enojó por la foto que subió Silenzi y se pelearon. Al punto que la bailarina lo dejó de seguir en Instagram.

Y como si no fuera suficiente, otra pista terminó de confirmar que las cosas no marchan tan bien en esta segunda vuelta.

A través de sus historias de Instagram, Barby Silenzi compartió una contundente frase: “A veces me digo a mí misma: no seas tóxica Marcela. Pero como no me llamo Marcela agáchate y conocela”, decía la cita con la que ironizó el complicado momento que estaría atravesando con el cantante.

La semana pasada, Barby visitó el programa de Florencia Peña, "Flor de Equipo" y allí se sinceró y blanqueó que fue ella quien filtró el audio del escándalo de Federico Bal al Polaco para invitarlo a una fiesta.

“Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”, fueron las palabras que se escucharon en ese mensaje.

“¿Cuál fue la cosa más excesiva que hiciste por celos?”, le preguntó en un juego Flor a Barby. “Es del tema del audio, que todo el mundo sabe que fui yo la que lo filtró. Perdón, Fede. Yo estaba durmiendo, divina, y llega él. ‘¿A dónde fuiste?’, le digo toda dormida. ‘Fui a la fiesta de Fede’, me dice y se va a dormir. Chau! Yo quedé loca, ahí me volví loca”, admitió.

Y detalló: “La idea desde el comienzo fue que los dos tengamos la misma clave del teléfono y ahí el cometió el error. Entré al teléfono y cuando escucho el audio…”.

“Primero dije ‘¿por qué Fede no me invitó?’. Y después escuché las contestaciones de ese audio. Él estaba dormido”, siguió relatando. “Después, a los dos minutos de la venganza, me arrepiento. Dije ‘¿por qué hice esto? Estoy mal´. Se lo mandé a un periodista. Muy mal hecho. Ahí me di cuenta y lo llamé a él, le dije ‘mi amor, perdón, hice una cosa terrible que no la tenía que hacer, pero la hice’”, reconoció.

Al ser consultada por la reacción del ex de Karina La Princesita, señaló: “Se enojó, pero se fue a hablar con Fede porque su preocupación era Fede. Pobre Fede, ¿qué tenía que ver en nuestro problema?”, acotó. Y finalizó: “Me siento re culpable por su separación, pero bueno, no sé, ya está. Fue un aprendizaje, ya no tenemos la misma clave”.

