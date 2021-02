Barby Silenzi contó los motivos de su separación del Polaco: "Cada uno tiene lo suyo y llegó hasta acá"

La semana pasada comenzó a circular con fuerza el rumor de una nueva crisis en la pareja del Polaco y Barby Silenzi.

Algunas frases de la mamá de Elena y Abril en su cuenta de Instagram alertaron de que algo estaba pasando.

Recordemos que no es la primera vez que viven una tormenta pero siempre dejaron la puerta abierta para la reconciliación.

Sin embargo, hace unas horas Barby no dejó lugar a duda alguna frente a la consulta de Primiciasya.com.

"¿Están en crisis con El Polaco?", le consultó este portal a Silenzi quien gentilmente y de manera muy escueta dio una respuesta que cierra todo tipo de especulaciones.

"Con el Polaco no estamos en crisis, estamos separados", afirmó la ex de Francisco Delgado que actualmente se quedó con sus hijos en la vivienda que compartían en un country del sur de la provincia de Buenos Aires.

A unas horas de esa confirmación, Silenzi habló de los motivos que llevaron al final de la relación.

“Está todo bien, nos queremos mucho y ya está. Tenemos una hija y vamos para adelante con eso. Nosotros somos grandes y cada uno sabe qué hizo, qué hace y qué no hizo. Entonces, ya está, tenemos que estar bien, cada uno por su lado. Tenemos que estar bien porque tenemos una hija en común y cada uno tiene hijos”, indicó en charla con Radio Mitre.

Y explicó: “Como siempre hubo mucho amor en nuestra relación de amistad, de pareja... no se va a cortar ahora porque nos hayamos separamos. Cada uno puede hacer su vida, nos queremos y ya está. No voy a hablar mal del padre de mi hija... lo que tenga que hablar lo hablaré a puertas cerradas y él lo mismo”.

“Hay un montón de cosas que no voy a contar. Pero bueno a nuestra pareja tan linda que era nos agarró la pandemia y la cuarentena y eso influyó en un montón de parejas para bien y para mal. No es que de un día para el otro te separaste. Obviamente que fueron pasando cosas, pero no voy a dar ni un solo detalle de nada. Pero no es de un día para el otro. Y en una pareja las cosas son de a dos... No es que él tuvo la culpa o yo tuve la culpa”, añadió.

Y cerró: “El motivo no lo voy a decir, pero fueron muchas cosas que se fueron sumando de ambos lados, en una pareja los dos cuentan. No es que él hizo mil cosas y yo soy una lady. Cada uno tiene lo suyo y bueno llegó hasta acá”.

