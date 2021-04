Barby Silenzi contó el episodio que desencadenó en la separación del Polaco

Tras un sin fin de trascendidos y silencio, Barby Silenzi rompió el silencio y contó la razón de su separación del Polaco en una charla con el ciclo "Hay que ver", El Nueve.

"Nos separamos hace tres días más o menos. Separados, listo, ya. Jamás fuimos una pareja abierta. Si nos separamos ya está, ¿para qué te voy a escribir?", precisó la bailarina.

Y aclaró el motivo que derivó en el final de la relación: "Por una huevada nos separamos, celos de parte de él. Lo voy a contar porque me cansó el circo que hizo con esta situación".

"Estábamos en mi casa haciendo una historia con mi celular y en el medio me llega un mensaje del papá de mi otra hija (Francisco Delgado) y ahí se pudrió todo", agregó Barby.

"Empezó a mirar para atrás porque él me comenta las historias de mi hija y una vez había comentado una historia mía, yo no le contesté. En eso no veo nada y tampoco contesté nada", indicó Silenzi.

Y agregó picante: "¿La ex de él le ha mandado foto y qué querés que haga?".

