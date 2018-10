PrimiciasYa.com y contó que inició una demanda en la Justicia para dejar en claro el monto en la cuota alimentaria que Francisco Delgado debe pasarle por mes por Elena, la hija que tienen en común. Barby Silenzi dialogó en exclusiva cony contó que inició una demanda en la Justicia para dejar en claro el monto en la cuota alimentaria quedebe pasarle por mes por, la hija que tienen en común.

Además, la bailarina comentó que esto no es sólo por el monto de dinero sino para dejar en claro otras cuestiones a solucionar.





"Sí, es verdad. Es más que nada para organizarle la vida a Elena y que quede todo claro porque él (Francisco) se va a México", explicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram El amor Una publicación compartida por Francisco Delgado (@frandelgadooficial) el 24 de Sep de 2018 a las 6:37 PDT







Y agregó: "Él sí paga una cuota todos los meses y hay muchas cosas que solucionar, no sólo la plata. Él al no vivir en Buenos Aires no está tanto con ella. El trámite en la Justicia ya está encaminado".

Embed Ver esta publicación en Instagram Encuestando Una publicación compartida por Francisco Delgado (@frandelgadooficial) el 14 de Oct de 2018 a las 6:09 PDT







Cabe señalar que la información del conflicto legal que lleva adelante Silenzi con Delgado la brindó Marina Calabró en "El Diario de Mariana".