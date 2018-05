Barby Silenzi compartió una foto dándole la teta a Elena y la criticaron: Mirá su reacción

Barby Silenzi amamantando a la pequeña Elena - su hija en común con Una foto deamamantando a la pequeña- su hija en común con Francisco Delgado -sacó a innecesarios cuestionamientos por parte de algunos seguidores que la morocha tiene en las redes. Cansada de los ataques, la morocha salió a contestar como una leona.

"A toda la gente que dice pavadas, es mi Instagram y subo lo que se me canta. Y a los que dicen 'qué asco' o que 'es grande', etc... primero tengan hijos y después, si tantas cosas feas les produce ver eso, ¿para qué me siguen? Jajajaja", arrancó a decir Barby.

"Todas ridículas. Porque encima todos esos comentarios vienen de mujeres", agregó.

"Les recomiendo que hagan su vida y no se repriman, hagan todo lo que las haga felices. A mí, darle la teta a mi hija, me hace inmensamente feliz, y a ella también. Así que, ¿por qué no hacerlo? Besitos", concluyó.

Embed Nuestro... Una publicación compartida por Barby Silenzi (@barby_silenzi) el 24 de May de 2018 a las 7:20 PDT