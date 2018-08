Barby Silenzi y El Polaco volverán a estar juntos en la pista del "Bailando" e invitada a "Los especialistas del show", El Trece, la bailarina le apuntó Silvina Luna, ex del cantante tropical. volverán a estar juntos en la pista dele invitada ala bailarina le apuntó, ex del cantante tropical.

"Ella tuvo mucha mala leche conmigo. Expuso una situación delante de mi hija. Si tanto quiere ser madre, tiene que saber que lo que hizo no estuvo bien. Dijo que yo le había mandado fotos hot a El Polaco y eso no es verdad porque no se las mandé a él. Hubo una persona que se hizo pasar por él, una cuestión rara que ella salió a contar", lanzó Silenzi.

"¿Vos creés que la que se hizo pasar por El Polaco para pedirte fotos hot fue Silvina?", indagó Sol Pérez y la ex de Francisco Delgado no tuvo dudas: "Eso es lo que siempre pensé".





"¿Y vos pensaste que era El Polaco el que te las pedía?", preguntó Silvina Escudero. "En un principio, sí. Después me di cuenta de que no era y seguí el juego para ver qué pasaba", aseguró Silenzi.

