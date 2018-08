Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Barby Franco dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras la visita del miércoles al programa "Los especialistas del show", El Trece, donde Fernando Burlando, algo que Franco destacó desde las redes sociales. dialogó en exclusiva contras la visita del miércoles al programa, donde Laurita Fernández sorprendió con sus actitudes y miradas para con, algo quedestacó desde las redes sociales.

"Todo el mundo me dijo que Lautira lo toqueteó mucho, hasta mis amigas. Pero en el vivo no me di cuenta. Sí me pareció desubicado que le haya sacado el saco", comentó Barby en exclusiva.





"Es la primera vez que veo tanta confianza de ella con él. No no la voy a llamar por esto, pero no la tenía tan confianzuda a Laurita, me pareció raro", añadió.



"Fer es un caballero y jamás diría algo, pero se que recibió mensajes de sus amigos diciendo que Laurita lo miraba mucho".





Y finalizó: "¡Todo el mundo se dio cuenta de cómo lo miraba! Yo tengo la mejor con ella pero me pareció raro tanto mensaje con el mismo significado a la misma vez, tendría que poner el tape y verlo de nuevo".